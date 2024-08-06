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Международные резервы Украины сокращаются четвертый месяц подряд: названы причины

Украина, Вторник 06 августа 2024 16:51
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Международные резервы Украины сокращаются четвертый месяц подряд: названы причины Фото: в НБУ рассказали о сокращении международных резервов Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

По состоянию на 1 августа международные резервы Украины за июль сократились на 1,8%. Они составили 37 231,9 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.

По информации НБУ, для такого сокращения международных резервов есть несколько причин:

  • валютные интервенции НБУ для покрытия структурного дефицита валюты на рынке и сглаживания курсовых колебаний;
  • долговые выплаты страны в иностранной валюте.

Частично такие операции компенсировали при помощи поступлений от международных партнеров и размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

В НБУ уточнили, что в июле продали на валютном рынке 3 306,8 млрд долларов.

При этом за прошлый месяц на счета правительства в НБУ поступило 2 482,7 млрд долларов. Из них:

  • 2 197,0 млрд долларов - от Международного валютного фонда;
  • 285,7 млн долларов - от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа.

Также Украина выплатила:

  • 77,0 млн долларов за обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;
  • 70,5 млн долларов - выплаты по государственным деривативам;
  • 20,1 млн долларов за обслуживание и погашение валютных ОВГЗ;
  • 17,4 млн долларов - выплаты другим международным кредиторам.

Что предшествовало

Напомним, международные резервы Украины сокращаются уже четвертый месяц назад после роста до рекордного уровня в марте.

В частности, за июнь они сократились на 2,9% (1,1 млрд долларов). Тогда их уровень составил 37,894 млрд долларов.

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Национальный банк Украины
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