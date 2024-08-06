Международные резервы Украины сокращаются четвертый месяц подряд: названы причины
По состоянию на 1 августа международные резервы Украины за июль сократились на 1,8%. Они составили 37 231,9 млрд долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.
По информации НБУ, для такого сокращения международных резервов есть несколько причин:
- валютные интервенции НБУ для покрытия структурного дефицита валюты на рынке и сглаживания курсовых колебаний;
- долговые выплаты страны в иностранной валюте.
Частично такие операции компенсировали при помощи поступлений от международных партнеров и размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
В НБУ уточнили, что в июле продали на валютном рынке 3 306,8 млрд долларов.
При этом за прошлый месяц на счета правительства в НБУ поступило 2 482,7 млрд долларов. Из них:
- 2 197,0 млрд долларов - от Международного валютного фонда;
- 285,7 млн долларов - от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа.
Также Украина выплатила:
- 77,0 млн долларов за обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;
- 70,5 млн долларов - выплаты по государственным деривативам;
- 20,1 млн долларов за обслуживание и погашение валютных ОВГЗ;
- 17,4 млн долларов - выплаты другим международным кредиторам.
Что предшествовало
Напомним, международные резервы Украины сокращаются уже четвертый месяц назад после роста до рекордного уровня в марте.
В частности, за июнь они сократились на 2,9% (1,1 млрд долларов). Тогда их уровень составил 37,894 млрд долларов.
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