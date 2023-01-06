Міжнародні резерви України у грудні зросли до 28,5 млрд доларів, - НБУ

Міжнародні резерви України у грудні збільшились на 1,9% і, за попередніми даними Національного банку, сягнули 28,49 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний банк України.

Це більше, ніж перед початком повномасштабної війни, але менше, ніж на початок 2022 року, зазначив регулятор. У грудні на рахунки уряду в Національному банку надійшло 4,47 млрд доларів: 2 030,3 млн доларів - від США (через трастовий фонд Світового банку);

598,7 млн доларів - від Європейського союзу;

540,7 млн доларів - від розміщення валютних ОВДП;

402,0 млн доларів - від Світового банку;

367,8 млн доларів - від уряду Канади;

528,9 млн долдарів - від інших міжнародних кредиторів.