ua ru
Вт, 03 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

НБУ назвав суму, що надійшла за рік на спецрахунки для оборони та гуманітарної допомоги

Новость на русском →
Україна, Вівторок 03 січня 2023 14:17
НБУ назвав суму, що надійшла за рік на спецрахунки для оборони та гуманітарної допомоги Фото: НБУ зібрав 24,5 млрд гривень на оборону та гуманітарну допомогу (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У 2022 році зі спецрахунків, відкритих Національним банком України, на потреби оборони перераховано понад 22,3 млрд грн, для надання гуманітарної допомоги - понад 920 млн грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

З даними прес-служби, на спецрахунок, який НБУ відкрив для підтримки оборони 24 лютого 2022 року, в минулому році надійшло понад 23,5 млрд грн в еквіваленті, зокрема у грудні - понад 1 млрд грн. Станом на 2 січня 2023 року залишок коштів на спецрахунку становить понад 1,1 млрд грн.

Перерахувати кошти на потреби оборони можна за посиланням.

На рахунок Міністерства соціальної політики, який НБУ відкрив для гуманітарних цілей 1 березня 2022 року, минулого року надійшло понад 920 млн грн в еквіваленті, зокрема у грудні - понад 98 млн грн. Станом на 2 січня 2023 року залишок коштів на рахунку становить понад 74 млн грн.

Допомогти громадянам, які потерпають від війни, можна за посиланням.

Нагадаємо, що для допомоги громадянам, які потерпають від війни, перерахувати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України Війна Росії проти України
NEWS
Військові допустили підготовку Росії до ракетної атаки: коли це може статися
Військові допустили підготовку Росії до ракетної атаки: коли це може статися
DAILY
"Головний терорист – це наш сусід". Як жителі Мирного повертаються до зруйнованого війною села
Юлія Акимовакоресподент "Головний терорист – це наш сусід". Як жителі Мирного повертаються до зруйнованого війною села