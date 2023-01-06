Международные резервы Украины в декабре выросли до 28,5 млрд долларов, - НБУ

Международные резервы Украины в декабре увеличились на 1,9% и, по предварительным данным Национального банка, составили 28,49 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный банк Украины.

Это больше, чем перед началом полномасштабной войны, но меньше, чем до начала 2022 года, отметил регулятор. В декабре на счета правительства в Национальном банке поступило 4,47 млрд долларов: 2 030,3 млн долларов - от США (через трастовый фонд Всемирного банка);

598,7 млн долларов - от Европейского союза;

540,7 млн долларов - от размещения валютных ОВГЗ;

402,0 млн долларов - от Всемирного банка;

367,8 млн долларов - от правительства Канады;

528,9 млн долларов - от других международных кредиторов.