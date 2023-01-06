Інфляція в Україні прискорилася: НБУ назвав головну причину зростання цін

Споживча інфляція у грудні 2022 року пришвидшилася, але попри виклики війни залишилася помірною та нижчою за прогноз Національного банку України. Високі витрати бізнесу, зокрема на енергію і логістику, залишаються основними чинниками пришвидшення інфляції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (січень 2023 року).

"Споживча інфляція пришвидшилася, надалі відображаючи наслідки повномасштабної війни Росії проти України, серед яких порушення ланцюгів постачання, руйнування виробництв, скорочення пропозиції товарів та послуг, збільшення виробничих витрат бізнесу, а також дефіцит електроенергії", - йдеться в огляді.

Водночас інфляція зростала повільніше за жовтневий прогноз НБУ через розширення пропозиції продуктів харчування, деокупацію територій, слабкий споживчий попит, зміцнення готівкового курсу гривні та стабілізацію інфляційних очікувань.

НБУ не наводить цифру інфляції за 2022 рік, однак з оприлюдненого графіку видно, що за оцінками центробанку вона становила близько 27,5%.

За даними НБУ, вищими темпами зростали компоненти базового ІСЦ, що відображає високі витрати бізнесу, передусім на енергію і логістику.

Натомість ціни на продукти харчування сповільнили зростання під впливом розширення пропозиції овочів борщового набору, м’яса, круп та цукру.

"Додатковий ефект також мали слабкий споживчий попит, у тому числі унаслідок відключень електроенергії, стабілізація готівкового курсу гривні та інфляційних очікувань, а також подальша деокупація територій, зокрема Херсонської області", - йдеться в огляді.

Прискорилося зростання цін на пальне унаслідок вищого попиту (для генераторів) та труднощі з постачанням.

Зростання адміністративно регульованої інфляції підтримується пришвидшенням зростання цін на алкогольні напої (унаслідок збільшення виробничих витрат на енергію, сировину й тару).

Натомість стримували адміністративну інфляцію мораторій на підвищення тарифів на послуги ЖКГ для населення, а також посилення конкуренції з боку нелегальної продукції, що обмежує зростання цін на тютюнові вироби, повідомили в НБУ.