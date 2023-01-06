Международные резервы Украины в декабре выросли до 28,5 млрд долларов, - НБУ
Международные резервы Украины в декабре увеличились на 1,9% и, по предварительным данным Национального банка, составили 28,49 млрд долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный банк Украины.
Это больше, чем перед началом полномасштабной войны, но меньше, чем до начала 2022 года, отметил регулятор.
В декабре на счета правительства в Национальном банке поступило 4,47 млрд долларов:
- 2 030,3 млн долларов - от США (через трастовый фонд Всемирного банка);
- 598,7 млн долларов - от Европейского союза;
- 540,7 млн долларов - от размещения валютных ОВГЗ;
- 402,0 млн долларов - от Всемирного банка;
- 367,8 млн долларов - от правительства Канады;
- 528,9 млн долларов - от других международных кредиторов.
Недавно РБК-Украина сообщало, чтопотребительская инфляция в декабре 2022 года ускорилась, но, несмотря на вызовы войны, осталась умеренной и ниже прогноза Национального банка Украины.
Кроме того, в 2022 году из спецсчетов, открытых Национальным банком Украины, на нужды обороны перечислено более 22,3 млрд гривен, для оказания гуманитарной помощи - более 920 млн гривен.
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