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Международные резервы Украины в декабре выросли до 28,5 млрд долларов, - НБУ

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Украина, Пятница 06 января 2023 22:20
Международные резервы Украины в декабре выросли до 28,5 млрд долларов, - НБУ Фото: международные резервы НБУ выросли за декабрь почти на 2% (flickr.com)
Автор: Татьяна Зарембо

Международные резервы Украины в декабре увеличились на 1,9% и, по предварительным данным Национального банка, составили 28,49 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный банк Украины.

Это больше, чем перед началом полномасштабной войны, но меньше, чем до начала 2022 года, отметил регулятор.

В декабре на счета правительства в Национальном банке поступило 4,47 млрд долларов:

  • 2 030,3 млн долларов - от США (через трастовый фонд Всемирного банка);
  • 598,7 млн долларов - от Европейского союза;
  • 540,7 млн долларов - от размещения валютных ОВГЗ;
  • 402,0 млн долларов - от Всемирного банка;
  • 367,8 млн долларов - от правительства Канады;
  • 528,9 млн долларов - от других международных кредиторов.

Недавно РБК-Украина сообщало, чтопотребительская инфляция в декабре 2022 года ускорилась, но, несмотря на вызовы войны, осталась умеренной и ниже прогноза Национального банка Украины.

Кроме того, в 2022 году из спецсчетов, открытых Национальным банком Украины, на нужды обороны перечислено более 22,3 млрд гривен, для оказания гуманитарной помощи - более 920 млн гривен.

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Национальный банк Украины
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