Міжнародні перекази за кілька хвилин: "ПриватБанк" переходить на новий стандарт SWIFT

Що зміниться для клієнтів

За даними банку, новий стандарт забезпечує:

миттєву обробку - перекази надходитимуть швидше завдяки автоматизації;

менше ризиків - знижується кількість повернень і блокувань через неточні дані;

зручне відстеження - статус платежу можна перевіряти у "Приват24";

повну прозорість - усі реквізити та комісії відображатимуться без прихованих платежів.

"Впровадження SWIFT ISO 20022 - це черговий важливий крок у розвитку платіжної інфраструктури "ПриватБанку". Ми прагнемо, щоб сервіси банку відповідали найвищим стандартам швидкості та зручності", - зазначила керівниця напряму переказів коштів "ПриватБанку" Марія Страшко.

Технологія SWIFT у "ПриватБанку"

"ПриватБанк" вже кілька років використовує технологію SWIFT gpi, яка дозволяє відстежувати міжнародні транзакції в режимі онлайн. Зараз понад 40% таких операцій проходять менш ніж за 5 хвилин, а більшість - протягом доби.

Стандарт ISO 20022 є обов’язковим у понад 200 країнах світу та застосовується провідними банками Європи, США та Азії. Він підвищує точність, зрозумілість і ефективність міжнародних фінансових операцій.