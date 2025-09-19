Міжнародні перекази за кілька хвилин: "ПриватБанк" переходить на новий стандарт SWIFT

"ПриватБанк" оголосив про перехід на міжнародний стандарт SWIFT ISO 20022 для всіх SWIFT-переказів. Це дозволить українцям швидше та зручніше здійснювати міжнародні фінансові операції.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу банку.
За даними банку, новий стандарт забезпечує:
"Впровадження SWIFT ISO 20022 - це черговий важливий крок у розвитку платіжної інфраструктури "ПриватБанку". Ми прагнемо, щоб сервіси банку відповідали найвищим стандартам швидкості та зручності", - зазначила керівниця напряму переказів коштів "ПриватБанку" Марія Страшко.
"ПриватБанк" вже кілька років використовує технологію SWIFT gpi, яка дозволяє відстежувати міжнародні транзакції в режимі онлайн. Зараз понад 40% таких операцій проходять менш ніж за 5 хвилин, а більшість - протягом доби.
Стандарт ISO 20022 є обов’язковим у понад 200 країнах світу та застосовується провідними банками Європи, США та Азії. Він підвищує точність, зрозумілість і ефективність міжнародних фінансових операцій.
Нагадаємо, з 1 червня 2025 року українські банки знизили ліміт на грошові перекази з 150 до 100 тисяч гривень на місяць. Обмеження стосуються як карткових переказів, так і операцій за IBAN. Водночас для клієнтів із підтвердженими доходами та волонтерів ліміти не діятимуть, а для клієнтів "високого" ризику залишаться на рівні 50 тисяч гривень. Щоб збільшити ліміт, потрібно надати документи про доходи чи волонтерську діяльність.
Також ми розповідали, за які грошові перекази в Україні не потрібно платити податки.