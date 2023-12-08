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Міжнародна морська організація направить місію в Україну: з якою метою

Фото: Олександр Кубраков, віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Міжнародна морська організація направить до України місію для виявлення потреб країни в реалізації права на вільне судноплавство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем'єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова.

"Таке рішення лягло в основу прийнятої Асамблеєю ММО резолюції "Вплив російського збройного вторгнення в Україну на міжнародне судноплавство".  Результати роботи місії будуть сформовані в довготривалий проєкт технічної допомоги Україні", - заявив Кубраков. 

Як відзначив міністр, вищезгадане рішення й не обрання Росії до Ради ММО на 2023 й 2024 роки, свідчать про захист права міжнародної морської спільноти на вільне судноплавство кожної країни. 

"Асамблея також схвально відзначила зусилля України з розблокування вільного судноплавства у Чорному морі та створення українського коридору для цивільних суден", - додав міністр. 

"Зерновий коридор"

В середині липня Росія вийшла із "зернової угоди", яка дозволяла експортувати українське зерно Чорним морем. Після цього Україна прийняла рішення відновити експорт без поновлення участі країни-терориста. 

Росіяни всіляко намагаються перешкоджати роботі "зернового коридору", у тому ж числі ударами по портах й інфраструктурі. 

Вже в серпні Україна відкрила тимчасові коридори для цивільних торгових суден. Маршрути передусім призначені для виходу суден, що знаходяться в українських портах ще з початку війни. 

Як розповідав раніше Кубраков, станом на 4 грудня тимчасовим коридором вже пройшло 200 суден. Вони експортували понад 7 млн тонн вантажів з одеських портів

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