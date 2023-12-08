Международная морская организация направит миссию в Украину: с какой целью

"Такое решение легло в основу принятой Ассамблеей ММО резолюции "Влияние российского вооруженного вторжения в Украину на международное судоходство". Результаты работы миссии будут сформированы в долговременный проект технической помощи Украине", - заявил Кубраков.

Как отметил министр, вышеупомянутое решение и не избрание России в Совет ММО на 2023 и 2024 годы, свидетельствуют о защите права международного морского сообщества на свободное судоходство каждой страны.

"Ассамблея также одобрительно отметила усилия Украины по разблокированию свободного судоходства в Черном море и создание украинского коридора для гражданских судов", - добавил министр.

"Зерновой коридор"

В середине июля Россия вышла из "зернового соглашения", которое позволяло экспортировать украинское зерно Черным морем. После этого Украина приняла решение возобновить экспорт без возобновления участия страны-террориста.

Россияне всячески пытаются препятствовать работе "зернового коридора", в том же числе ударами по портам и инфраструктуре.

Уже в августе Украина открыла временные коридоры гражданских торговых судов. Маршруты, прежде всего, предназначены для выхода судов, находящихся в украинских портах еще с начала войны.

Как рассказывал ранее Кубраков, по состоянию на 4 декабря временным коридором уже прошли 200 судов. Они экспортировали более 7 млн тонн грузов из одесских портов