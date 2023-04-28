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Міжнародна космічна станція застаріла, її відведуть з орбіти через 7-8 років, - NASA

Фото: Міжнародна космічна станція буде прибрана з орбіти у 2030-2031 роках (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Міжнародна космічна станція (МКС) технічно застаріла, тому її зведуть із орбіти у 2030–2031 роках.

Про це заявив глава Нацуправління США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) Білл Нельсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

За словами Нельсона, у майбутньому діяльністю на орбіті займатимуться приватні компанії.

"Тому ми зараз даємо контракти декільком комерційним компаніям для створення комерційних космічних станцій", - наголосив глава NASA на слуханнях у комітеті Палати представників США з науки, космосу та технологій.

Раніше ми писали, що NASA та Космічне агентство України у Вашингтоні, США, підписали договір про подальшу співпрацю.

Також повідомлялося, що Національне управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) планує здійснити висадку астронавтів на Місяць наприкінці 2025 або 2026 року.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що NASA запланувало місію Artemis 2 на 2024 рік і вже назвало імена чотирьох астронавтів, які братимуть участь.

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