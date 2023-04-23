NASA та Космічне агентство України підписали договір про співпрацю
NASA та Космічне агентство України у Вашингтоні, США, підписали договір про подальшу співпрацю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook посла України у США Оксани Маркарової.
"Черговий позитивний результат у сфері яка нас надихає - Космосі. Сьогодні у Вашингтоні, в штаб-квартирі NASA відбулася церемонія підписання Спільної заяви між NASA і Державним космічним агентством України", - йдеться в повідомленні Маркарової.
За її словами, адміністратор НАСА Білл Нельсон та заступник голови ДКА України Володимир Міхєєв разом із заступником міністра економіки Ігорем Фоменком зробили черговий крок до нових можливостей для ракетно-космічної галузі України та розширення співробітництва між Україною та США у сферах мирного космосу, зв'язку та навігації, а також проектів Міжнародної космічної станції та інших областях.
Раніше ми писали, що Національне управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) планує здійснити висадку астронавтів на Місяць наприкінці 2025 або 2026 року.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що NASA запланувало місію Artemis 2 на 2024 рік і вже назвало імена чотирьох астронавтів, які братимуть участь.
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