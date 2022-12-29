Міжнародна група з координації допомоги жертвам рейсу МАУ зробила спільну заяву: що відомо

"Ми вимагаємо, щоб Іран погодився на арбітражний розгляд спору, пов’язаного зі збиттям літака рейсу PS752 двома ракетами класу "земля-повітря", запущеними незаконно та навмисно членами підрозділу протиповітряної оборони Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Ірану", - йдеться у заяві.

При цьому, Міжнародна група з координації посилається на ст. 14 Конвенції про боротьбу із незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації 1971 року.

Координаційна група зазначає, що продовжить докладати всіх можливих зусиль для притягнення Ірану до міжнародної відповідальності за його численні порушення міжнародно-правових зобов’язань за кількома договорами.

"Сьогоднішній крок є частиною комплексної стратегії, спрямованої на забезпечення прозорості та справедливості для жертв трагедії та їхніх родин", - констатували у заяві дипломати країн, що входять до Координаційної групи.