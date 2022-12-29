Международная группа по координации помощи жертвам рейса МАУ сделала совместное заявление: что известно

Министры иностранных дел Канады, Швеции, Украины и США сделали сегодня конкретные шаги, направленные на привлечение Ирана к ответственности за незаконное сбитие самолета рейса PS752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины".
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.
"Мы требуем, чтобы Иран согласился на арбитражное рассмотрение спора, связанного со сбитием самолета рейса PS752 двумя ракетами класса "земля-воздух", запущенными незаконно и намеренно членами подразделения противовоздушной обороны Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана", - говорится в заявлении.
При этом Международная группа по координации ссылается на ст. 14 Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации в 1971 году.
Координационная группа отмечает, что продолжит прилагать все возможные усилия для привлечения Ирана к международной ответственности за его многочисленные нарушения международно-правовых обязательств по нескольким договорам.
"Сегодняшний шаг является частью комплексной стратегии, направленной на обеспечение прозрачности и справедливости жертв трагедии и их семей", - констатировали в заявлении дипломаты стран, входящих в Координационную группу.
В октябре этого года РБК-Украина сообщала, что Украина и еще три страны призвали Иран обеспечить справедливость и прозрачность расследования ущерба самолету "МАУ" над Тегераном.
Напомним, 8 января 2020 года украинский рейс PS752 авиакомпании "МАУ" был сбит иранскими военными во время вылета из Тегерана. Самолет был поражен двумя иранскими ракетами. Жертвами крушения стали 167 пассажиров и 9 членов экипажа, в том числе граждане Украины.
7 июля 2022 стало известно, что авиакомпания "Международные авиалинии Украины" подала иск против Ирана за сбитый пассажирский самолет над Тегераном.
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