RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Международная группа по координации помощи жертвам рейса МАУ сделала совместное заявление: что известно

Фото: самолет авиакомпании "МАУ" был сбит иранской ракетой в январе 2020 года (wing.com)
Автор: Татьяна Зарембо

Министры иностранных дел Канады, Швеции, Украины и США сделали сегодня конкретные шаги, направленные на привлечение Ирана к ответственности за незаконное сбитие самолета рейса PS752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

"Мы требуем, чтобы Иран согласился на арбитражное рассмотрение спора, связанного со сбитием самолета рейса PS752 двумя ракетами класса "земля-воздух", запущенными незаконно и намеренно членами подразделения противовоздушной обороны Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана", - говорится в заявлении.

При этом Международная группа по координации ссылается на ст. 14 Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации в 1971 году.

Координационная группа отмечает, что продолжит прилагать все возможные усилия для привлечения Ирана к международной ответственности за его многочисленные нарушения международно-правовых обязательств по нескольким договорам.

"Сегодняшний шаг является частью комплексной стратегии, направленной на обеспечение прозрачности и справедливости жертв трагедии и их семей", - констатировали в заявлении дипломаты стран, входящих в Координационную группу.

В октябре этого года РБК-Украина сообщала, что Украина и еще три страны призвали Иран обеспечить справедливость и прозрачность расследования ущерба самолету "МАУ" над Тегераном.

Напомним, 8 января 2020 года украинский рейс PS752 авиакомпании "МАУ" был сбит иранскими военными во время вылета из Тегерана. Самолет был поражен двумя иранскими ракетами. Жертвами крушения стали 167 пассажиров и 9 членов экипажа, в том числе граждане Украины.

7 июля 2022 стало известно, что авиакомпания "Международные авиалинии Украины" подала иск против Ирана за сбитый пассажирский самолет над Тегераном.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Международные авиалинии Украины