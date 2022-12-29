Международная группа по координации помощи жертвам рейса МАУ сделала совместное заявление: что известно

"Мы требуем, чтобы Иран согласился на арбитражное рассмотрение спора, связанного со сбитием самолета рейса PS752 двумя ракетами класса "земля-воздух", запущенными незаконно и намеренно членами подразделения противовоздушной обороны Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана", - говорится в заявлении.

При этом Международная группа по координации ссылается на ст. 14 Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации в 1971 году.

Координационная группа отмечает, что продолжит прилагать все возможные усилия для привлечения Ирана к международной ответственности за его многочисленные нарушения международно-правовых обязательств по нескольким договорам.

"Сегодняшний шаг является частью комплексной стратегии, направленной на обеспечение прозрачности и справедливости жертв трагедии и их семей", - констатировали в заявлении дипломаты стран, входящих в Координационную группу.