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Аварія літака МАУ: Україна та ще три країни закликали Іран забезпечити справедливість

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Київ, Понеділок 03 жовтня 2022 19:23
Аварія літака МАУ: Україна та ще три країни закликали Іран забезпечити справедливість Фото: Україна та ще три країни закликали Іран забезпечити справедливість у справі про збиття літака МАУ (скриншот відео)
Автор: Іван Носальський

Україна, Британія, Швеція та Канада закликали Іран забезпечити справедливість та прозорість у зв'язку із збитком літака МАУ над Тегераном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС України.

За даними відомства, 4 жовтня 2022 року виповнюється 1000 днів з моменту збиття Іраном літака МАУ, внаслідок якого загинуло 176 цивільних.

"Ми, міністри, які представляють Канаду, Швецію, Україну та Сполучене Королівство, стоїмо разом із сім'ями у скорботі у зв'язку з цією трагічною подією та вшановуємо пам'ять жертв, що загинули на борту рейсу PS752. Ми ще раз вимагаємо, щоб Іран виконав свої міжнародно-правові зобов'язання та забезпечив прозорість та справедливість у зв'язку зі своїми діями", - сказано в повідомленні МЗС.

Також зазначається, що координаційна група, яка займається розслідуванням аварії літака, вдячна експертам з найбільших міжнародних університетів за їх допомогу.

Нагадаємо, 8 січня 2020 року український рейс PS752 авіакомпанії МАУ було збито іранськими військовими під час вильоту з Тегерану. Літак був уражений двома іранськими ракетами. Жертвами катастрофи стали 167 пасажирів та 9 членів екіпажу, у тому числі громадяни України.

7 липня 2022 року стало відомо, що авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) подала позов проти Ірану за збитий пасажирський літак над Тегераном.

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Великобританія Швеція Канада Іран Міжнародні авіалінії України
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