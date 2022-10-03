Аварія літака МАУ: Україна та ще три країни закликали Іран забезпечити справедливість

Україна, Британія, Швеція та Канада закликали Іран забезпечити справедливість та прозорість у зв'язку із збитком літака МАУ над Тегераном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС України.

За даними відомства, 4 жовтня 2022 року виповнюється 1000 днів з моменту збиття Іраном літака МАУ, внаслідок якого загинуло 176 цивільних.

"Ми, міністри, які представляють Канаду, Швецію, Україну та Сполучене Королівство, стоїмо разом із сім'ями у скорботі у зв'язку з цією трагічною подією та вшановуємо пам'ять жертв, що загинули на борту рейсу PS752. Ми ще раз вимагаємо, щоб Іран виконав свої міжнародно-правові зобов'язання та забезпечив прозорість та справедливість у зв'язку зі своїми діями", - сказано в повідомленні МЗС.

Також зазначається, що координаційна група, яка займається розслідуванням аварії літака, вдячна експертам з найбільших міжнародних університетів за їх допомогу.