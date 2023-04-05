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Міжнародна федерація плавання вивчить повернення РФ і Білорусі: відомі терміни

Фото: У водних видах спорту поки немає місця для росіян (facebook.com/leneuropeanaquatics)
Автор: Антон Федорців

Не поспішатиме з поверненням російських і білоруських спортсменів до змагань під своєю егідою Міжнародна федерація плавання (FINA).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

FINA розглянула рекомендації МОК щодо допуску атлетів Росії та Білорусі в нейтральному статусі. Федерація вирішила вивчити питання і підготувати спеціальну доповідь до настуного засідання. Воно відбудеться у липні.

"World Aquatics затвердила створення робочої групи для вивчення можливостей участі спортсменів із Росії та Білорусі в майбутніх міжнародних змаганнях у водних видах спорту в нейтральному статусі. Складена зі спортсменів і представників нашої спільноти група на чолі з Морін Крус негайно почне роботу над розробкою рекомендацій", – йдеться в заяві FINA.

Функціонери Міжнародної федерації плавання вирішили, що "потрібен час, аби отримати висновки". Як наслідок, мінімум до середини літа росіяни та білоруси не змагатимуться у водному поло, плаванні, синхронному плаванні, стрибках у воду та інших видах програми.

Раніше Міністерство молоді та спорту пообіцяло карати федерації та спортсменів за змагання з росіянами та білорусами. Зокрема, спортивні організації можуть втратити статус національних федерацій. Натомість атлетам загрожуватимуть навіть персональні санкції.

До слова, раніше зібрали реакції спортсменів і політиків на пом'якшення обмежень для атлетів РФ і Білорусі в спецпідбірці.

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