Международная федерация плавания изучит возвращения РФ и Беларуси: известны сроки

Не будет спешить с возвращением российских и белорусских спортсменов в соревнования под своей эгидой Международная федерация плавания (FINA).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
FINA рассмотрела рекомендации МОК по допуску атлетов России и Беларуси в нейтральном статусе. Федерация решила изучить вопрос и подготовить специальный доклад к следующему заседанию. Оно состоится в июле.
"World Aquatics утвердила создание рабочей группы для изучения возможностей участия спортсменов из России и Беларуси в предстоящих международных соревнованиях по водным видам спорта в нейтральном статусе. Составленная из спортсменов и представителей нашего сообщества группа во главе с Морин Крус немедленно начнет работу над разработкой рекомендаций", – говорится в заявлении FINA.
Функционеры Международной федерации плавания решили, что "нужно время, чтобы прийти к выводам". Как следствие, минимум до середины лета россияне и белорусы не будут соревноваться в водном поло, плавании, синхронном плавании, прыжках в воду и других видах программы.
Ранее Министерство молодежи и спорта пообещало наказывать федерации и спортсменов за соревнования с россиянами и белорусами. В частности, спортивные организации могут потерять статус национальных федераций. Атлетам же угрожают даже персональные санкции.
К слову, ранее собрали реакции спортсменов и политиков на смягчение ограничений для атлетов РФ и Беларуси в спецподборке.
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