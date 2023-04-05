Международная федерация плавания изучит возвращения РФ и Беларуси: известны сроки

FINA рассмотрела рекомендации МОК по допуску атлетов России и Беларуси в нейтральном статусе. Федерация решила изучить вопрос и подготовить специальный доклад к следующему заседанию. Оно состоится в июле.

"World Aquatics утвердила создание рабочей группы для изучения возможностей участия спортсменов из России и Беларуси в предстоящих международных соревнованиях по водным видам спорта в нейтральном статусе. Составленная из спортсменов и представителей нашего сообщества группа во главе с Морин Крус немедленно начнет работу над разработкой рекомендаций", – говорится в заявлении FINA.

Функционеры Международной федерации плавания решили, что "нужно время, чтобы прийти к выводам". Как следствие, минимум до середины лета россияне и белорусы не будут соревноваться в водном поло, плавании, синхронном плавании, прыжках в воду и других видах программы.

Ранее Министерство молодежи и спорта пообещало наказывать федерации и спортсменов за соревнования с россиянами и белорусами. В частности, спортивные организации могут потерять статус национальных федераций. Атлетам же угрожают даже персональные санкции.