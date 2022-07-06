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Международная федерация хоккея продлила бан РФ и Беларуси

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Среда 06 июля 2022 13:05
Международная федерация хоккея продлила бан РФ и Беларуси Фото: Беларусь и Россия могут играть разве что между собой (twitter.com/hockey_blr)
Автор: Антон Федорцив

Белорусские и российские клубы и сборные останутся за бортом международных соревнований на неопределенный срок по решению Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ИИХФ.

Хоккейные федерации РФ и Беларуси не смогли вернуть свои команды в интернациональные турниры. Независимый дисциплинарный совет ИИХФ отклонил апелляцию обеих ассоциаций на предыдущие решения Международной федерации хоккея.

После полномасштабного российского вторжения в Украину при поддержке белорусского режима ИИХФ запретила клубам и сборным обеих стран выступать в соревнованиях под своей эгидой. Во избежание дальнейших спекуляций Международная федерация хоккея сослалась на политику безопасности, а не на западные санкции.

Кроме того, Независимый дисциплинарный совет продолжил отстранение официальных лиц РФ и Беларуси от турниров под эгидой ИИХФ, а российские и белорусские функционеры не смогут участвовать в комитетах федерации.

Ранее руководство НХЛ отказалось везти Кубок Стэнли в Россию и Беларусь. Маршрут традиционного турне трофея проложат без белорусских и российских городов.

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