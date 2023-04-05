Міжнародна федерація боротьби повернула РФ і Білорусь до змагань

UWW скликала позачергове засідання, щоб відреагувати на рекомендації МОК про допуск атлетів РФ і Білорусі в нейтральному статусі. Об'єднаний світ боротьби одностайно схвалив рішення дозволити російським і білоруським борцям змагатися на міжнародній арені.

Представники країни-агресорки та її союзниці повинні будуть зберігати нейтралітет. Не зможуть змагатися кадрові військові, спецпризначенці та інші силовики. Кожного конкретного борця допускатиме до змагань спеціальна "незалежна панель". Її федерація пообіцяла незабаром сформувати.

Найімовірніше, атлети РФ і Білорусі зможуть змагатися вже на чемпіонаті Європи з боротьбі. Він запланований на 17-23 квітня в хорватському Загребі. Якщо росіяни та білоруси приїдуть на турнір, то під питанням буде участь українських борців вільного та греко-римського стилів.

Раніше Міністерство молоді та спорту пообіцяло карати федерації та спортсменів за змагання з росіянами та білорусами. Зокрема, спортивні організації можуть втратити статус національних федерацій. Натомість атлетам загрожуватимуть навіть персональні санкції.