Международная федерация борьбы вернула РФ и Беларусь в соревнования

UWW созвала внеочередное заседание, чтобы отреагировать на рекомендации МОК о допуске атлетов РФ и Беларусив нейтральном статусе. Объединенный мир борьбы единогласно одобрил решение разрешить российским и белорусским борцам соперничать на международной арене.

Представители страны-агрессора и ее союзницы должны будут сохранять нейтралитет. Не смогут состязаться кадровые военные, спецназовцы и другие силовики. Каждый конкретный борец будет допускаться к соревнованиям специальной "независимой панелью". Ее федерация пообещала вскоре сформировать.

Скорее всего, атлеты РФ и Беларуси смогут состязаться уже на чемпионате Европы по борьбе. Он запланирован на 17-23 апреля в хорватском Загребе. Если россияне и белорусы приедут на турнир, то под вопросом будет участие украинских борцов свободного и греко-римского стилей.

Ранее Министерство молодежи и спорта пообещало наказывать федерации и спортсменов за соревнования с россиянами и белорусами. В частности, спортивные организации могут потерять статус национальных федераций. Атлетам же угрожают даже персональные санкции.