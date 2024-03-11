Міжнародна доставка посвідчення водія стала доступною ще в п'яти країнах

У жовтні минулого року стало відомо, що Україна запускає послугу доставки посвідчення водія за кордоном. Спершу послуга була доступна у Польщі.

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