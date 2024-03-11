Международная доставка водительского удостоверения стала доступной еще в пяти странах

В октябре прошлого года стало известно, что Украина запускает услугу доставки водительского удостоверения за границей. Сначала услуга была доступна в Польше.

Раньше мы писали, сколько времени можно управлять автомобилем, если водительское удостоверение просрочено

Также мы писали, что нужно знать, чтобы перерегистрировать авто без проблем в "Действии".

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