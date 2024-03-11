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Международная доставка водительского удостоверения стала доступной еще в пяти странах

Фото: международная доставка водительского удостоверения стала доступной еще в пяти странах (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Международная доставка водительского удостоверения с сегодняшнего дня стала доступной в Швеции, Грузии, Португалии, Греции и Норвегии. Таким образом, данная услуга действует уже в 27 странах Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

Отмечается, что оформить заявку можно через Кабинет водителя.

По данным, которые привел Клименко, на сегодняшний день украинцы обменяли более 5 тысяч водительских документов с помощью услуги международной доставки.

"Почти пять месяцев назад мы запустили этот сервис, чтобы украинцы за рубежом могли быстро и удобно обменять водительские документы. Без бюрократии и очередей", - написал министр внутренних дел Украины.

В октябре прошлого года стало известно, что Украина запускает услугу доставки водительского удостоверения за границей. Сначала услуга была доступна в Польше.

Раньше мы писали, сколько времени можно управлять автомобилем, если водительское удостоверение просрочено

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