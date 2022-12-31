UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Міжнародна допомога під час війни: скільки бюджет України отримав у 2022 році

Фото: міжнародна допомога Україні склала 31,2 млрд доларів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Загальна міжнародна фінансова допомога Україні з боку західних країн у 2022 році склала 31,2 млрд доларів, з них 14,04 млрд доларів - це безкоштовні грантові кошти, 17,16 млрд дешеві кредити.

"Виходить приблизно 3 млрд доларів місяць", - зазначив він.

За його даними найбільшими донорами стали:

  • США - 12 млрд доларів
  • ЄС - 7,9 млрд доларів
  • МВФ - 2,7 млрд доларів
  • Канада - 1,9 млрд доларів
  • Німеччина - 1,6 млрд доларів

Також бюджет прокредитувався за рахунок і внутрішніх ресурсів:

  • Нацбанк "надрукував" за рік: 400 млрд гривень.
  • Військові облігації принесли: 250,7 млрд гривень.

Нагадаємо, середній курс гривні до долара у 2022 році становив 32,3 грн/долар. Таким чином, внесок "друку" коштів НБУ склав 12,4 млрд доларів, тобто як допомога від США. У НБУ вважають, що емісія гривні - це основа причина девальвації гривні у 2022 році.

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що обмінний курс гривні до долара та інших валют у 2023 році буде стабільним, якщо уряду вдасться залучити до держбюджету 38 млрд доларів для покриття дефіциту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДержбюджетВерховна рада