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Международная помощь во время войны: сколько бюджет Украины получил в 2022 году

Фото: международная помощь Украине составила 31,2 млрд долларов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Общая международная финансовая помощь Украине со стороны западных стран в 2022 году составила 31,2 млрд долларов, из них 14,04 млрд долларов – это бесплатные грантовые средства, 17,16 млрд дешевые кредиты.

"Выходит примерно 3 млрд долларов месяц", - отметил он.

По его данным, крупнейшими донорами стали:

  • США – 12 млрд долларов
  • ЕС – 7,9 млрд долларов
  • МВФ – 2,7 млрд долларов
  • Канада – 1,9 млрд долларов
  • Германия – 1,6 млрд долларов

Также бюджет прокредитовался за счет и внутренних ресурсов:

  • Нацбанк "напечатал" за год: 400 млрд. гривен.
  • Военные облигации принесли: 250,7 млрд. гривен.

Напомним, средний курс гривны по отношению к доллару в 2022 году составил 32,3 грн/доллар. Таким образом, вклад "печати" средств НБУ составил 12,4 млрд долларов, то есть как помощь от США. В НБУ считают, что эмиссия гривны – это основа причины девальвации гривны в 2022 году.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко заявил, что обменный курс гривны к доллару и другим валютам в 2023 году будет стабильным, если правительству удастся привлечь в госбюджет 38 млрд долларов для покрытия дефицита.

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