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Між військовими Білорусі та РФ посилюються конфлікти: у ГУР розкрили деталі

Ілюстративне фото: між військовими Білорусі та РФ посилюються конфлікти (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Між військовими Росії, яких перекинули до Білорусі, та білоруськими солдатами спостерігається велика кількість етнічних конфліктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки Міноборони України.

За даними розвідників, численні конфліктні ситуації між військовими двох країн пов'язані зі зневажливим ставленням російських солдатів до білорусів. При цьому військова поліція РБ не може стримувати таку поведінку росіян.

"У доповідних записках, які подаються старшими офіцерами на основі скарг своїх рядових військовослужбовців, вказуються зневажливі висловлювання та поведінка росіян щодо білорусів. Зокрема, з використанням принижень на основі етнічних характеристик", - зазначають у ГУР.

У розвідці додають, що кількість конфліктних ситуацій стрімко зростає. Це призводить до неконтрольованої ескалації напруги у Білорусі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що до Білорусі прибувають близько 9 тисяч солдатів Росії в рамках спільного розгортання військ двох країн.

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