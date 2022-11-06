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Между военными Беларуси и РФ усиливаются конфликты: в ГУР раскрыли детали

Иллюстративное фото: между военными Беларуси и РФ усиливаются конфликты (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Между военными России, которых перебросили в Беларусь, и белорусскими солдатами наблюдается большое количество этнических конфликтов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки Минобороны Украины.

По данным разведчиков, многочисленные конфликтные ситуации между военными двух стран связаны с пренебрежительным отношением российских солдат к белорусам. При этом военная полиция РБ не может сдерживать такое поведение россиян.

"В докладных записках, которые подаются старшими офицерами на основе жалоб своих рядовых военнослужащих, указываются пренебрежительные высказывания и поведение россиян по отношению к белорусам. В частности, с использованием унижений на основе этнических характеристик", - отмечают в ГУР.

В разведке добавляют, что количество конфликтных ситуаций стремительно растет. Это приводит к неконтролируемой эскалации напряжения в Беларуси.

Напомним, ранее стало известно, что в Беларусь прибывают около 9 тысяч солдат России в рамках совместного развертывание войск двух стран.

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