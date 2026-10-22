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Між "Видубичами" та "Осокорками" метро не їздить: удар РФ пошкодив Південний міст

06:21 22.10.2026 Чт
1 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: через пошкодження Південного мосту зелена гілка метро в Києві працює двома окремими ділянками (Getty Images)

Після нічного масованого обстрілу Києва 22 жовтня поїзди на зеленій лінії метро курсують лише між станціями "Сирець" - "Видубичі" та "Осокорки" - "Червоний хутір". Через пошкодження Південного мосту рух між берегами перервано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Унаслідок атаки постраждав Південний міст, зокрема частина інфраструктури метрополітену на ньому. Саме цим мостом зелена лінія перетинає Дніпро, тому ділянку між "Видубичами" та "Осокорками" тимчасово закрили.

Поїзди курсують двома окремими ділянками:

  • "Сирець" - "Видубичі" на правому березі;
  • "Осокорки" - "Червоний хутір" на лівому березі.

Рух забезпечують поїзди, які залишилися на ніч у тунелях, тому інтервали можуть збільшитися.

Обстеження і ремонт продовжать після відбою повітряної тривоги. Про повернення звичного графіка в метрополітені повідомлять додатково.

Внаслідок нічної атаки на Київ постраждали 15 людей, серед них двоє 15-річних підлітків. У Печерському районі пошкоджено будівлю станції швидкої допомоги та шість машин медиків, у Святошинському загорілася будівля ресторану. Через пошкодження Південного мосту також обмежили рух транспорту з правого на лівий берег.

Метро не вперше страждає від атак. У ніч на 19 жовтня уламки пошкодили наземну станцію на червоній лінії, і "Чернігівську" та "Лісову" довелося тимчасово закрити.

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