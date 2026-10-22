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Между "Выдубичами" и "Осокорками" метро не ездит: удар РФ повредил Южный мост

06:21 22.10.2026 Чт
1 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: из-за повреждения Южного моста зеленая ветка метро в Киеве работает двумя отдельными участками (Getty Images)

После ночного массированного обстрела Киева 22 октября поезда на зеленой линии метро курсируют только между станциями "Сырец" - "Выдубичи" и "Осокорки" - "Красный хутор". Из-за повреждения Южного моста движение между берегами прервано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

В результате атаки пострадал Южный мост, в том числе часть инфраструктуры метрополитена на нем. Именно по этому мосту зеленая линия пересекает Днепр, поэтому участок между "Выдубичами" и "Осокорками" временно закрыли.

Поезда курсируют по двум отдельным участкам:

  • "Сырец" - "Выдубичи" на правом берегу;
  • "Осокорки" - "Красный хутор" на левом берегу.

Движение обеспечивают оставшиеся на ночь в туннелях поезда, поэтому интервалы могут увеличиться.

Обследование и ремонт продолжат после отбоя воздушной тревоги. О возвращении привычного графика в метрополитене сообщат дополнительно.

В результате ночной атаки на Киев пострадали 15 человек, среди них двое 15-летних подростков. В Печерском районе повреждено здание станции скорой помощи и шесть машин медиков, в Святошинском загорелось здание ресторана. Из-за повреждений Южного моста также ограничили движение транспорта с правого на левый берег.

Метро не в первый раз страдает от атак. В ночь на 19 октября обломки повредили наземную станцию на красной линии, и "Черниговскую" и "Лесную" пришлось временно закрыть.

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