Между "Выдубичами" и "Осокорками" метро не ездит: удар РФ повредил Южный мост

В результате атаки пострадал Южный мост, в том числе часть инфраструктуры метрополитена на нем. Именно по этому мосту зеленая линия пересекает Днепр, поэтому участок между "Выдубичами" и "Осокорками" временно закрыли.

Поезда курсируют по двум отдельным участкам:

"Сырец" - "Выдубичи" на правом берегу;

на правом берегу; "Осокорки" - "Красный хутор" на левом берегу.

Движение обеспечивают оставшиеся на ночь в туннелях поезда, поэтому интервалы могут увеличиться.

Обследование и ремонт продолжат после отбоя воздушной тревоги. О возвращении привычного графика в метрополитене сообщат дополнительно.