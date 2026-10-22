Между "Выдубичами" и "Осокорками" метро не ездит: удар РФ повредил Южный мост

После ночного массированного обстрела Киева 22 октября поезда на зеленой линии метро курсируют только между станциями "Сырец" - "Выдубичи" и "Осокорки" - "Красный хутор". Из-за повреждения Южного моста движение между берегами прервано.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
В результате атаки пострадал Южный мост, в том числе часть инфраструктуры метрополитена на нем. Именно по этому мосту зеленая линия пересекает Днепр, поэтому участок между "Выдубичами" и "Осокорками" временно закрыли.
Поезда курсируют по двум отдельным участкам:
Движение обеспечивают оставшиеся на ночь в туннелях поезда, поэтому интервалы могут увеличиться.
Обследование и ремонт продолжат после отбоя воздушной тревоги. О возвращении привычного графика в метрополитене сообщат дополнительно.
В результате ночной атаки на Киев пострадали 15 человек, среди них двое 15-летних подростков. В Печерском районе повреждено здание станции скорой помощи и шесть машин медиков, в Святошинском загорелось здание ресторана. Из-за повреждений Южного моста также ограничили движение транспорта с правого на левый берег.
Метро не в первый раз страдает от атак. В ночь на 19 октября обломки повредили наземную станцию на красной линии, и "Черниговскую" и "Лесную" пришлось временно закрыть.