Між українською стороною і спецпредставником Трампа по Україні відбулася перша зустріч

Візит Келлога до Києва

Нагадаємо, за даними джерел РБК-Україна в Офісі президента, спецпредставник президента США по Україні та Росії Кіт Келлог планує приїхати в Україну 20 лютого. Його візит має бути після Мюнхенської конференції з безпеки, яка пройде з 14 по 16 лютого.

Зазначимо, що днями Келлог анонсував, що має намір обговорити із союзниками на конференції питання завершення війни в Україні.

Bloomberg із посиланням на джерела писало, що спецпредставник Трампа може під час цієї зустрічі представити план адміністрації Білого дому щодо завершення російсько-української війни. Однак в інтерв'ю Newmax Келлог спростував цю інформацію.

Також в інтерв'ю Fox News він заявив, що в адміністрації Трампа вважають, що при врегулюванні війни в Україні потрібно зрозуміти позицію всіх сторін. І вже після цього можна працювати над поступками.

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