Между украинской стороной и спецпредставителем Трампа по Украине состоялась первая встреча

Визит Келлога в Киев

Напомним, по данным источников РБК-Украина в Офисе президента, спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог планирует приехать в Украину 20 февраля. Его визит должен быть после Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля.

Отметим, что на днях Келлог анонсировал, что намерен обсудить с союзниками на конференции вопрос завершения войны в Украине.

Bloomberg со ссылкой на источники писало, что спецпредставитель Трампа может в время этой встречи представить план администрации Белого дома по завершению российско-украинской войны. Однако в интервью Newmax Келлог опроверг эту информацию.

Также в интервью Fox News он заявил, что в администрации Трампа считают, что при урегулировании войны в Украины нужно понять позицию всех сторон. И уже после этого можно работать над уступками.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.