Між "ударами" дронів минуло 16 хвилин. ЗМІ дізналися деталі "атаки" на Кремль

Повідомляється, що перший дрон помітили над Кремлем о 2:27 за московським часом. Він вибухнув над Сенатським палацом, після чого на даху виникло займання.

Удар другого БПЛА зафіксовано о 2:43. Його уламки впали на територію Кремля.

Нагадаємо, сьогодні в РФ заявили, що Україна нібито намагалася атакувати Кремль за допомогою безпілотників. У мережі вже публікували відео момент "удару".

При цьому в Офісі президента запевняють, що Україна не атакувала Кремль цієї ночі чи будь-які інші об'єкти на території РФ.

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