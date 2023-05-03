Между "ударами" дронов прошло 16 минут. СМИ узнали детали "атаки" на Кремль

Сообщается, что первый дрон заметили над Кремлем в 2:27 по московскому времени. Он взорвался над Сенатским дворцом, после чего на крыше произошло возгорание.

Удар второго БПЛА зафиксирован в 2:43. Его обломки упали на территорию Кремля.

Напомним, сегодня в РФ заявили, что Украина якобы пыталась атаковать Кремль при помощи беспилотниов. В сети уже публиковали видео момент "удара".

При этом в Офисе президента уверяют, что Украина не атаковала Кремль этой ночью или какие-либо другие объекты на территории РФ.

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