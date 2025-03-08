Між Рубіо і главою МЗС Франції відбулася розмова: говорили про війну в Україні

Зустріч представників США та України в Саудівській Аравії

Нагадаємо, вчора Міністерство закордонних справ Саудівської Аравії підтвердило проведення зустрічі між США та Україною. Там уточнили, що вона відбудеться в місті Джидда.

Також ми писали, що вчора глава українського МЗС Андрій Сибіга теж спілкувався з держсекретарем США Марко Рубіо. Сторониобговорювали плани на майбутню зустріч.

Детальніше про те, що відомо про переговори України і Сполучених Штатів у Саудівській Аравії - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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