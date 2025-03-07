Сибіга обговорив з Рубіо майбутню зустріч у Саудівській Аравії

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів дзвінок з держсекретарем США Марко Рубіо. Сторони обговорювали плани на майбутню зустріч у Саудівській Аравії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сибігу в соцмережі X .

"У мене була конструктивна розмова з держсекретарем США Марко Рубіо. Ми обговорили майбутню зустріч делегацій України та США в Саудівській Аравії", - написав український міністр.

Він підкреслив, що Україна хоче завершення війни. І для міцного миру необхідною умовою є лідерство США.

Також, за словами Сибіги, він обговорив з Рубіо шляхи двосторонньої співпраці між країнами.