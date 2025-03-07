Сибіга обговорив з Рубіо майбутню зустріч у Саудівській Аравії
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів дзвінок з держсекретарем США Марко Рубіо. Сторони обговорювали плани на майбутню зустріч у Саудівській Аравії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сибігу в соцмережі X.
"У мене була конструктивна розмова з держсекретарем США Марко Рубіо. Ми обговорили майбутню зустріч делегацій України та США в Саудівській Аравії", - написав український міністр.
Він підкреслив, що Україна хоче завершення війни. І для міцного миру необхідною умовою є лідерство США.
Також, за словами Сибіги, він обговорив з Рубіо шляхи двосторонньої співпраці між країнами.
Зустріч у Саудівській Аравії
Нагадаємо, учора, 6 березня, президент України Володимир Зеленський заявив, що наступного тижня українська делегація проведе зустріч з американською в Саудівській Аравії.
За словами радника президента США з нацбезпеки Майка Волтца, на зустрічі планується обговорювати рамку мирної угоди між Україною і Росією.
Водночас джерела РБК-Україна розповіли, що українську делегацію очолить керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. До складу американської делегації увійдуть держсекретар США Марко Рубіо, Волтц і спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф.
Речник МЗС України Георгій Тихий сьогодні розповів, що участь росіян у зустрічі між Україною і США не планується.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.