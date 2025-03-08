Между Рубио и главой МИД Франции состоялся разговор: говорили о войне в Украине

Встреча представителей США и Украины в Саудовской Аравии

Напомним, вчера Министерство иностранных дел Саудовской Аравии подтвердило проведение встречи между США и Украиной. Там уточнили, что она пройдет в городе Джидда.

Также мы писали, что вчера глава украинского МИД Андрей Сибига тоже общался с госсекретарем США Марко Рубио. Стороны обсуждали планы на предстоящую встречу.

Подробнее о том, что известно о переговорах Украины и Соединенных Штатов в Саудовской Аравии - читайте в материале РБК-Украина.

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