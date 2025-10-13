UA

Між РФ і НАТО спалахне війна? Рютте назвав головну умову

Фото: Марк Рютте, генеральний секретар НАТО (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що відкрита війна між РФ і Альянсом можлива у випадку, якщо Росія буде "настільки дурна", що нападе.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на La Repubblica.

"Якщо Росія буде настільки дурна, щоб напасти на НАТО, війна, яка почнеться, буде дуже відмінною від тієї, що вирує в Україні вже більше трьох з половиною років", - заявив Рютте.

Він висловив сподівання, що цього ніколи не станеться, але якщо все ж РФ нападе, війна, за його словами, буде іншою "з багатьох причин".

"Вона буде відрізнятися від війни між Росією і Україною з багатьох причин, які я не можу зараз детально пояснити, тому що ми не хочемо давати їм інформаційну перевагу, але вона буде іншою", - наголосив генсек НАТО.

Нагадаємо, у п'ятницю, 10 жовтня, естонський уряд перекрив ділянку дороги біля держкордону між Росією та Естонією після того, як прикордонники помітили в цьому районі невелику групу військовослужбовців РФ без знаків розпізнавання.

Вчора, 12 жовтня міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що російські війська діють "дещо більш рішуче і помітно, ніж раніше".

На думку аналітиків, РФ вступила в етап формування умов перед початком імовірної відкритої війни з країнами НАТО в майбутньому.

Нагадаємо, РФ може стати реальною загрозою для НАТО ще до 2036 року, про що свідчать її диверсії та шпигунська діяльність.

Експерти вважають, що після завершення активних бойових дій в Україні країна-агресорка зможе швидко розгорнути значні військові сили на східному фланзі НАТО.

