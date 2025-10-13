Между РФ и НАТО вспыхнет война? Рютте назвал главное условие

"Если Россия будет настолько глупа, чтобы напасть на НАТО, война, которая начнется, будет очень отличной от той, что бушует в Украине уже более трех с половиной лет", - заявил Рютте.

Он выразил надежду, что этого никогда не произойдет, но если все же РФ нападет, война, по его словам, будет другой "по многим причинам".

"Она будет отличаться от войны между Россией и Украиной по многим причинам, которые я не могу сейчас подробно объяснить, потому что мы не хотим давать им информационное преимущество, но она будет другой", - подчеркнул генсек НАТО.