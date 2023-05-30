ПВК "Вагнера" використовує Twitter і Facebook для вербування новобранців, - Politico

Російське збройне формування найманців ПВК "Вагнера" використовує Twitter і Facebook для вербування медиків, операторів безпілотників і навіть психологів для участі в бойових діях, зокрема в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Згідно з даними британської дослідницької групи Logically, яка займається дезінформацією, оголошення про роботу в Wagner, найманці якої діють у кількох країнах, за останні 10 місяців набрали майже 120 тисяч переглядів у двох соціальних мережах.

Дописи публікуються десятками мов, зокрема французькою, в'єтнамською та іспанською. Вони також містять контактні номери телефонів, акаунти в Telegram і пропозиції зарплат, які дорівнюють близько 2 800 євро на місяць, а також різні пільги, включаючи оплачувані вихідні та медичне обслуговування.

За словами керівника Logically Кайла Волтера, деякі з цих постів є "справжніми пропагандистськими фільмами" в поєднанні з номерами телефонів.

"Оскільки ми продовжуємо розглядати ПВК "Вагнера" як все більш небезпечну загрозу у світі, той факт, що ці дописи поширюються в Інтернеті, викликає занепокоєння", - зазначив він.

У компанії Meta, яка є власником Facebook, запевняють, що знають про небезпечність групи "Вагнера" і вона не може бути присутньою на їхніх платформах. Там додали, що компанія видаляє цей контент, якщо його помічає.

Twitter своєю чергою відповів на запит про коментар автоматичним емодзі. Минулого тижня компанія соціальних медіа вийшла з Хартії Європейського Союзу про боротьбу з дезінформацією.

Що відомо про ПВК "Вагнера"

ПВК "Вагнера" - російський неофіційний військовий підрозділ, який бере участь у наземних операціях у Сирії, Африці, Лівії, Латинській Америці та у війні з Україною на боці Росії. Організацію підозрюють у численних воєнних злочинах як в Україні, так і в інших країнах, де вона діє.

Вихід ПВК "Вагнера" із Бахмута

Засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що його найманці розпочали вихід із Бахмута. Вони нібито повністю покинуть місто до 1 червня. В Інституті вивчення війни наголошували 21 травня, що бойовики ПВК "Вагнера", ймовірно, не зможуть відійти з Бахмута без втрат, оскільки перебувають у безпосередньому контакті з українськими військами.

Раніше спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що ЗСУ завдали ПВК "Вагнера" в Бахмуті величезних втрат, а генерал Сирський розповів, що найманці Пригожина залізли в Бахмут, "як щури в мишоловку".

До того ж російські військові та найманці ПВК "Вагнера" продовжують дезертувати з бойових позицій, відмовляючись або боячись воювати проти ЗСУ.