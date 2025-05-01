Між позиціями Росії та України "велика прірва", - Венс

За його словами, Трамп прагне "міцного розв'язання конфлікту між Росією та Україною, щоб припинити загибель 5 000 людей щотижня з обох боків".

Пропозиції двох сторін

На запитання про те, на якому етапі перебувають переговори, Венс заявив, що першим і необхідним кроком до вирішення російсько-українського конфлікту є те, щоб кожна зі сторін зробила мирну пропозицію.

"І це дійсно сталося. Українці сказали: "Ось чого ми хочемо". Росіяни сказали: "Ось чого ми хочемо"", - розповів віце-президент США.

За його словами, тепер завдання дипломатії - "спробувати якось зблизити ці дві сторони".

"Тому що існує дуже велика прірва між тим, чого хочуть росіяни, і тим, чого хочуть українці".

Венс стверджує, що навіть "європейські партнери, навіть якщо публічно не погоджуються з президентом, визнають, що саме він зміг домогтися того, щоб обидві сторони взагалі почали говорити".

За його словами, до цього вони не вели діалог - ні один з одним, ні з будь-ким ще. Просто йшли бойові дії.

"У нас є перший крок - озвучені пропозиції, і тепер ми докладатимемо зусиль, щоб зблизити позиції сторін протягом наступних 100 днів", - додав він.