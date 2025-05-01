Между позициями России и Украины "большая пропасть", - Вэнс

В ближайшие месяцы администрация президента США Дональда Трампа сосредоточится на внешнеполитических вопросах. Дипломатия должна сократить "большую пропасть" между позициями России и Украины.
Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью ю Fox News
По его словам, Трамп стремится к "прочному разрешению конфликта между Россией и Украиной, чтобы прекратить гибель 5 000 человек каждую неделю по обе стороны".
На вопрос о том, на каком этапе находятся переговоры, Вэнс заявил, что первым и необходимым шагом к разрешению российско-украинского конфликта является то, чтобы каждая из сторон сделала мирное предложение.
"И это действительно произошло. Украинцы сказали: "Вот чего мы хотим". Русские сказали: "Вот чего мы хотим"", - рассказал вице-президент США.
По его словам, теперь задача дипломатии - "попытаться как-то сблизить эти две стороны".
"Потому что существует очень большая пропасть между тем, чего хотят русские, и тем, чего хотят украинцы".
Вэнс утверждает, что даже "европейские партнеры, даже если публично не соглашаются с президентом, признают, что именно он смог добиться того, чтобы обе стороны вообще начали говорить".
По его словам, до этого они не вели диалог - ни друг с другом, ни с кем-либо еще. Просто шли боевые действия.
"У нас есть первый шаг - озвученные предложения, и теперь мы будем прилагать усилия, чтобы сблизить позиции сторон в течение следующих 100 дней", - добавил он.
Напомним, по данным опроса КМИС, в марте 2025 года считают, что США являются союзником, который хочет приемлемого мира для Украины только 24% украинцев.
По данным опроса Info Sapiens, в середине апреля Трампу доверяли 7,4% украинцев, не доверяли - 89% опрошенных.
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