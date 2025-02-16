Між Білоруссю і США назріває угода про послаблення санкцій, - NYT

Як пише видання, дипломати 12 лютого переїхали через кордон на автомобілі. Це була перша зустріч Лукашенка з високопоставленими представниками США за останні п'ять років.

Негласний візит американців до Мінська відбувся через день після того, як президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Обидві події, зазначає NYT, свідчать про відхід Вашингтона від політики ізоляції лідерів, які перебувають у немилості Заходу через репресивну політику та війну в Україні.

Після переговорів із Лукашенком дипломати на кордоні з Литвою забрали ув'язнених - американця та двох білоруських політв'язнів.

Після цього у Вільнюсі Сміт зазначив, що наступним кроком може стати укладення великої угоди, за якою Лукашенко звільнить багатьох політичних в'язнів. В обмін на це США послаблять санкції щодо білоруських банків та експорту калію, ключового інгредієнта добрив, основним виробником яких є Білорусь.

Проте Франак Вячорка, керівник штабу лідерки опозиції у вигнанні Світлани Тихановської, заявив, що Сміт не був справжнім лідером американської делегації, і в ній також брав участь вищий посадовець.