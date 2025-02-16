Между Беларусью и США назревает соглашение об ослаблении санкций, - NYT

Как пишет издание, дипломаты 12 февраля переехали через границу на автомобиле. Это была первая встреча Лукашенко с высокопоставленными представителями США за последние пять лет.

Негласный визит американцев в Минск состоялся через день после того, как президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Оба события, отмечает NYT, свидетельствуют об отходе Вашингтона от политики изоляции лидеров, которые находятся в немилости Запада из-за репрессивной политики и войны в Украине.

После переговоров с Лукашенко дипломаты на границе с Литвой забрали заключенных - американца и двух белорусских политзаключенных.

После этого в Вильнюсе Смит отметил, что следующим шагом может стать заключение большого соглашения, по которому Лукашенко освободит многих политических заключенных. В обмен на это США ослабят санкции в отношении белорусских банков и экспорта калия, ключевого ингредиента удобрений, основным производителем которых является Беларусь.

Тем не менее Франак Вячорка, руководитель штаба лидера оппозиции в изгнании Светланы Тихановской, заявил, что Смит не был настоящим лидером американской делегации, и в ней также участвовал более высокопоставленный чиновник.