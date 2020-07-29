В МИУ рассказали об этапах внедрения е-билета

Внедрение планируется в три этапа
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал об этапах внедрения единого электронного билета. Соответствующий экспериментальный проект сегодня утвердили на заседании правительства.
Об этом Криклий написал в Facebook.
По его словам, это будет происходить в три этапа.
Напомним, на заседании Кабинета министров Криклий попросил установить срок реализации пилотного проекта до 30 июня 2021 года.
Ранее глава МИУ сообщил, что в Киеве готовят к запуску единый электронный билет для метро и другого железнодорожного транспорта.
Также в Киеве уже с октября могут запустить оплату за проезд в транспорте банковской картой.