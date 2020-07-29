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В МИУ рассказали об этапах внедрения е-билета

Автор: Максим Зайченко

Внедрение планируется в три этапа

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал об этапах внедрения единого электронного билета. Соответствующий экспериментальный проект сегодня утвердили на заседании правительства.

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Об этом Криклий написал в Facebook.

По его словам, это будет происходить в три этапа.

  • Первый. Железнодорожные перевозки (Киев-Харьков; Киев-Одесса; Киев-Львов), а также Киевский метрополитен;
  • Второй. Все железнодорожные перевозки и весь муниципальный транспорт Киева;
  • Третий. Внутренние авиа- и автобусные перевозки с расширением географии городов.

Напомним, на заседании Кабинета министров Криклий попросил установить срок реализации пилотного проекта до 30 июня 2021 года.

Ранее глава МИУ сообщил, что в Киеве готовят к запуску единый электронный билет для метро и другого железнодорожного транспорта.

Также в Киеве уже с октября могут запустить оплату за проезд в транспорте банковской картой.

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