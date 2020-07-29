В МІУ розповіли про етапи впровадження е-квитка

Впровадження планується в три етапи
Міністр інфраструктури України Владислав Криклій розповів про етапи впровадження єдиного електронного квитка. Відповідний експериментальний проект сьогодні затвердили на засіданні уряду.
Про це Криклій написав у Facebook.
За його словами, це буде відбуватися в три етапи.
Нагадаємо, на засіданні Кабінету міністрів Криклій попросив встановити термін реалізації пілотного проекту до 30 червня 2021 року.
Раніше глава МІУ повідомив, що в Києві готують до запуску єдиний електронний квиток для метро та іншого залізничного транспорту.
Також у Києві вже з жовтня можуть запустити оплату за проїзд у транспорті банківською картою.