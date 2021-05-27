МИУ поручили ускорить создание национальной авиакомпании, - Шмыгаль

Новому министру инфраструктуры Александру Кубракову поручили ускорить создание национальной авиакомпании. Уже начались переговоры о закупке самолетов.
Об этом во время поездки в Днепр заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает правительственный портал.
По его словам, внутренний авиаперевозчик должен закупать украинские самолеты, но ведутся переговоры и о закупке самолетов международных производителей. В частности, уже есть контакты с тремя крупнейшими мировыми компаниями.
"Развитие украинской национальной авиакомпании должно способствовать и развитию авиастроения в Украине", - отметил Шмыгаль и напомнил, что впервые за 30 лет Украина заказала "Антонову" несколько самолетов.
Кроме того, по его мнению, создание национальной авиакомпании должно повлиять на удешевление билетов на внутренние рейсы. Он добавил, что новый министр инфраструктуры получил задание ускорить процесс переговоров и работы для создания такого национального авиаперевозчика. В ближайшее время должны быть заключены соответствующие меморандумы.
Напомним, ранее замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что национальная государственная авиакомпания, которая будет совершать рейсы как внутри страны, так и международные перелеты, может появиться уже в 2021 году.
В 2020 году президент Владимир Зеленский говорил, что с заводом "Антонов" есть предварительная договоренность о производстве украинских самолетов для национальной авиакомпании.