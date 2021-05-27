МІУ доручили прискорити створення національної авіакомпанії, - Шмигаль

Про це під час поїздки до Дніпра заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає урядовий портал .

За його словами, внутрішній авіаперевізник повинен закуповувати українські літаки, але ведуться переговори і про закупівлю літаків міжнародних виробників. Зокрема, вже є контакти з трьома найбільшими світовими компаніями.

"Розвиток української національної авіакомпанії має сприяти і розвитку авіабудування в Україні", - зазначив Шмигаль і нагадав, що вперше за 30 років Україна замовила "Антонову" кілька літаків.

Крім того, на його думку, створення національної авіакомпанії має вплинути на здешевлення квитків на внутрішні рейси. Він додав, що новий міністр інфраструктури отримав завдання прискорити процес переговорів і роботи для створення такого національного авіаперевізника. Найближчим часом мають бути укладені відповідні меморандуми.