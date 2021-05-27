МІУ доручили прискорити створення національної авіакомпанії, - Шмигаль

Новому міністру інфраструктури Олександру Кубракову доручили прискорити створення національної авіакомпанії. Вже почалися переговори про закупівлю літаків.
Про це під час поїздки до Дніпра заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає урядовий портал.
За його словами, внутрішній авіаперевізник повинен закуповувати українські літаки, але ведуться переговори і про закупівлю літаків міжнародних виробників. Зокрема, вже є контакти з трьома найбільшими світовими компаніями.
"Розвиток української національної авіакомпанії має сприяти і розвитку авіабудування в Україні", - зазначив Шмигаль і нагадав, що вперше за 30 років Україна замовила "Антонову" кілька літаків.
Крім того, на його думку, створення національної авіакомпанії має вплинути на здешевлення квитків на внутрішні рейси. Він додав, що новий міністр інфраструктури отримав завдання прискорити процес переговорів і роботи для створення такого національного авіаперевізника. Найближчим часом мають бути укладені відповідні меморандуми.
Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що Національна державна авіакомпанія, яка буде здійснювати рейси як всередині країни, так і міжнародні перельоти, може з'явитися вже в 2021 році.
У 2020 році президент Володимир Зеленський говорив, що з заводом "Антонов" є попередня домовленість про виробництво українських літаків для національної авіакомпанії.