У Зеленского анонсировали создание государственного авиаперевозчика в 2021

В Украине может появиться Национальная государственная авиакомпания, которая будет совершать рейсы как внутри страны, так и международные перелеты.

Об этом сказал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко на форуме "Украина 30" .

Он отметил, что запуск государственного авиаперевозчика уже в этом году является "амбициозной целью".

"У нас есть амбициозная цель по созданию государственного авиаперевозчика. Мы надеемся, что мы сможем это сделать в этом году. Украина получит понятного национального государственного авиаперевозчика, и это будет решать не только вопросы туризма, но и вопрос государства", - сказал Тимошенко.

Во время форума о запуске национальной авиакомпании говорил сегодня и президент Зеленский. Он также рассказал о цели развить систему региональных аэропортов в стране.