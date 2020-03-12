МИУ пока исключает ограничение на передвижения украинцев по стране

Министерство инфраструктуры в рамках карантина из-за коронавируса пока не намерено ограничивать передвижение по территории Украины. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает корреспондент РБК-Украина.

Он также отметил, что в метрополитенах будут предприниматься меры по дезинфекции.

"Ограничений еще нет, но осуществляются дополнительные меры. По дезинфекции. Например, на железнодорожном транспорте. То же самое, я знаю, что синхронно с нами на метрополитенах зеркальные меры осуществляются - по дезинфицированию вагонов, перронов и там, где есть ежедневное скопления людей. Это меры для того, чтобы мы не повышали меры внутри страны", - подчеркнул Криклий.

Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил о госпитализации украинца, у которого с большой долей вероятности может подтвердиться коронавирус. Если диагноз подтвердится, это будет второй случай заражения в Украине.

Кроме того, как стало известно сегодня, в Бердянском порту находится судно с гражданами, которые имеют признаки заражения коронавирусом.