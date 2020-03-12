МІУ поки виключає обмеження на пересування українців по країні

Міністерство інфраструктури в рамках карантину через коронавірус поки не має наміру обмежувати пересування по території України. Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає кореспондент РБК-Україна.

Він також зазначив, що в метрополітенах вживатимуться заходи щодо дезінфекції.

"Обмежень ще немає, але здійснюються додаткові заходи. Щодо дезінфекції. Наприклад, на залізничному транспорті. Те ж саме, я знаю, що синхронно з нами на метрополітенах дзеркальні заходи здійснюються по дезінфікуванню вагонів, перонів і там, де є щоденне скупчення людей. Це заходи для того, щоб ми не підвищували заходи всередині країни", - підкреслив Криклій.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив про госпіталізацію українця, у якого з великою часткою ймовірності може підтвердитися коронавірус. Якщо діагноз підтвердиться, це буде другий випадок зараження в Україні.

Крім того, як стало відомо сьогодні, у Бердянському порту перебуває судно з громадянами, які мають ознаки зараження коронавірусом.