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Кабмин обнародует список закрытых КПП на границе

Новости » Общество     12.03.2020 - 12:27
Кабмин обнародует список закрытых КПП на границе
Фото: Владислав Криклий (РБК-Украина)

На границе будут работать всего 49 пунктов пропуска

Министерство инфраструктуры обнародует перечень закрытых контрольных пунктов пропуска (КПП) на границе из-за коронавируса. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Криклия, уже в ближайшее время министерство обнародует информацию относительно 49 пунктов пропуска, которые продолжают работать на украинской границе.

"Мы получили уже (от государственной пограничной службы - ред.) информацию в отношении 49-ти пунктов, о которых премьер-министр вчера на брифинге говорил. Что это за пункты мы в ближайшее время разместим на сайтах. Собственно там будет этот перечень, как по перевозках пассажирских, так и грузоперевозках", - заявил он.

Министр отметил, что из 219-ти пунктов пограничных пунктов пропуска будут работать всего 49.

"Меры по ограничению этих пунктов рациональные. Нам значительно легче на 49 пунктах осуществлять дополнительные проверки и меры безопасности чем на 219 пунктах. То есть мы в 5 раз ограничили количество этих пунктов. Таким образом мы сможем лучше осуществлять осмотр иностранцев", - пояснил Криклий.

Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщал, что из-за вспышки коронавируса Украина может закрыть несколько контрольных пунктов пропуска на границе. Также правительство рассмотрит целесообразность температурного скрининга на всех пунктах пропуска.

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