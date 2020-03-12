Карантин в Украине: ситуация в областях

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В регионах закрывают учебные заведения и отменяют массовые мероприятия

С 12 марта по всей территории Украины вводится карантин сроком на три недели из-за угрозы коронавируса. Что происходит в регионах страны, и какие меры принимают местные власти для предотвращения эпидемии - в материале РБК-Украина.

Ситуация в Киеве

Городской голова столицы Виталий Кличко заявил о начале противоэпидемических мероприятий в Киеве еще до официального объявления общенационального карантина. Так, с 12 марта в городе вводится ряд запретов и ограничений:

приостанавливается работа детских садов, общеобразовательных, внешкольных, профессионально-технических учебных заведений.

закрываются высшие учебные заведения;

запрещается проведение развлекательных и спортивных мероприятий с большим скоплением людей (более 60 человек);

на время карантина приостанавливается работа театров, кинотеатров, музеев;

запрещается работа развлекательных зон в торговых центрах;

к работе не будут допускаться граждане в признаками инфекционного заболевания.

Всем учебным заведениям рекомендовано перейти на дистанционную форму обучения. Также в связи с карантином, в Киеве перенесли проведение пробного ВНО.

Друзі! Щоб упередити можливе розповсюдження захворювання на коронавірус, влада столиці затвердила план протиепідемічних заходів та обмежень. Хоча в Києві поки не зареєстровано жодного випадку захворювання на коронавірус, ми вирішили не чекати і убезпечити мешканців міста. Превентивні заходи в Києві запроваджуємо з 12 березня. Попередньо - до кінця березня.￼ Зокрема, буде тимчасово обмежений освітній процес в закладах загальної та вищої освіти. В дитячих садочках. У мистецьких, спортивних школах та інших. Також обмежуємо проведення масових заходів у столиці. Це стосується і концертів, конференцій, кіносеансів та інших заходів. Закритими будуть і розважальні центри та розважальні зони в шопінг-молах. Друзі! Ніякої паніки! Відповідально ставимося до свого здоров’я, дотримуємося правил гігієни. А якщо почуваєтеся зле, - одразу звертайтеся до лікаря. Бережіть себе і тих, хто поруч! Разом ми все подолаємо! Опубліковано Віталієм Кличком Середа, 11 березня 2020 р.

Во всех административных и общественных учреждениях, в т.ч. торговых центрах, должны быть усилены мероприятия по дезинфекции и установлен санитарный контроль.

Карантин в Киеве не повлияет на работу общественного и междугороднего транспорта. Введение ограничений и закрытие метро, может быть возможно только в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Черновицкая область

В связи с выявлением первого лабораторно подтвержденного случая коронавируса и жителя Черновцов, в городе и области был введен карантин еще 6 марта. Прекратился учебный процесс в школах.

Также местные власти запретили проведение массовых мероприятий (концертов, спортивных соревнований, конференций). С целью недопущения распространения вируса проводится обработка общественного транспорта, зданий ж/д и автовокзалов.

Житомирская область

Согласно решению Кабмина, местные власти Житомира объявили о введении профилактических мер в связи с угрозой вспышки коронавируса. С 12 марта до 3 апреля будут закрыты детские сады, школы, внешкольные секции, профессионально-технические учебные заведения.

Отменяются массовые мероприятия (более 60 человек). График работы развлекательных центров сокращается до 22:00. В общественном транспорте будет проводиться регулярная дезинфекция.

Харьковская область

Мэр Харькова Геннадий Кернес сообщил, что закрывать школы и детские сады городские власти не планируют. По словам Кернеса, карантин в учебных заведениях не будут вводить, т.к. в последние дни наблюдается снижение заболеваемости ОРВИ среди детей.

Массовые мероприятия в Харькове, численностью более 60 человек, будут отменены. Также закроют театры, кинотеатры, цирк, развлекательные центры.

В Харьковском национальном университете им. Каразина объявили, что с 12 марта студенты переходят на дистанционное обучение.

В качестве превентивных мер на местных рынках, в торговых центрах, метро и других местах массового скопления людей проводится регулярная дезинфекция.

Одесская область

В Одессе карантин объявлен с 12 марта не только в связи с угрозой коронавируса, но также из-за роста заболеваемости гриппом. Все школы приостанавливают учебный процесс и переходят на дистанционный режим. Родителям советуют не приводить детей в детсады. В дошкольных учреждениях будут работать только дежурные группы.

Для профилактики распространения заболевания рекомендовано отменить массовые мероприятия численностью более 200 человек.

Донецкая область

В Донецкой ОГА заявили о готовности к противодействию возможной эпидемии коронавируса. В регионе определены несколько карантинных медучреждений, которые могут принимать больных (в Мариуполе, Мирнограде, Константиновке).

Вопрос о профилактических и карантинных мероприятиях на территории Донецкой области в связи с угрозой коронавируса находится на личном контроле главы ОГА Павла Кириленко.

Напомним, с 7 марта действует особый режим на КПВВ Донбасса. Граждане проходят обязательное температурное сканирование. В случае выявления симптомов болезни, у зарегистрированных на подконтрольной правительству Украины территории, их будут доставлять в установленные медучреждения. Из оккупированных территорий граждан с подозрением на инфекцию пропускать через КПВВ не будут.

Запорожская область

В Запорожье закрывают общеобразовательные заведения с 12 марта. Дошкольные учреждения будут работать, однако родителям рекомендуют оставлять детей дома, по возможности.

Отменяются массовые мероприятия. Рекомендуется ограничить график работы торговых и развлекательных центров.

Сумская область

На Сумщине введение карантинных мероприятий должны обсудить 12 марта во время заседания специальный комиссии. Ранее в областном центре был введен запрет на массовые мероприятия.

Винницкая область

В винницких школах учебный процесс приостанавливается с 12 марта до 3 апреля. Также ограничивается работа внешкольных секций, в детских садах вводится особый режим работы.

Массовые мероприятия отменяются, также рекомендуется приостановить работу развлекательных центров, детских аттракционов, компьютерных клубов, дискотек. В общественных местах и транспорте проводится регулярная санобработка.

Львовская область

Во Львове определили перечень профилактических мер в связи с угрозой коронавируса. В частности, школы, детские сады, внешкольные учебные заведения закрываются с 12 марта до 3 апреля.

Вводится ограничение на проведение массовых мероприятий. Рекомендуется перенести фестивали, форумы, концерты и др.

Также мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что в рамках безопасности ограничиваются перелеты из аэропорта Львова в некоторые страны. Так, отменены рейсы в Тель-Авив, Рим, Бергамо компании SkyUp. МАУ временно отменила рейсы из Львова в Барселону и Мадрид.

Закарпатская область

В Ужгороде и по всей территории области с 12 марта вводится карантин в школах, детских садах, профессионально-технических учебных заведениях. спортивных и других внешкольных секциях. Заведениям высшего образования также рекомендуется приостановить работу.

Запрещаются мероприятия с массовым скоплением людей. Ограничивается посещение больных в медицинских учреждениях.